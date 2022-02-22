Олимпийский чемпион Илья Захаров в Саратове объявил о завершении карьеры

Илья Захаров в 2012 году стал триумфатором Олимпиады в Лондоне Фото: Александр Уриевский

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сказал 22 февраля в Саратове на Кубке России по прыжкам в воду. Спортивное мероприятие такого уровня проводится в Саратове впервые. В нем участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов РФ.

Захаров выступил на церемонии открытия соревнований во Дворце водных видов спорта, который был построен после его триумфа на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Открытие Кубка России по прыжкам в воду в Саратове

Захаров поблагодарил всех, кто помогал ему за годы выступлений, а особенно тренера Татьяну Коробко и Евгения Кузнецова, в паре с которым выступал саратовский спортсмен.

Напомним, Захаров уже объявлял о завершении спортивной карьеры в 2019 году. Почему он решил тогда так поступить, чемпион рассказал «Комсомольской правде – Саратов».

В 2021 попытался вернуться к выступлениям, но не слишком успешно.

Открытие Кубка России по прыжкам в воду в Саратове

- Мы благодарны Илье Захарову за его отличные выступления и надеемся, что с его помощью в Саратовской области появятся еще Олимпийские чемпионы, - сказал губернатор Валерий Радаев, который также принял участие в открытии соревнований.

Как сообщили на мероприятии, Илья Захаров возглавит спортивную федерацию по прыжкам в воду по регионам ПФО.

Напомним, сегодня в Саратове губернатор уже приветствовал и наградил другого саратовского призера Олимпиады - биатлониста Александра Логинова, который недавно вместе со сборной вернулся из Пекина.

Открытие Кубка России по прыжкам в воду в Саратове

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