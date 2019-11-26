«У меня начинается новый этап в жизни»: Илья Захаров заявил о завершении карьеры

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-26T15:41:37+03:00

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Олимпийский чемпион, саратовский спортсмен Илья Захаров объявил о завершении спортивной карьеры.

- Сейчас у меня начинается новый этап в жизни, и я готовлюсь к этому, — написал Илья Захаров на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, знаменитого прыгуна в воду Илью Захарова отстранили от состязаний на 18 месяцев из-за пропусков допинг-тестов.

- Допинг никогда не употреблял и не буду... закончил карьеру, поэтому и пропуск допинг-тестов был, — объяснил ситуацию Захаров.

Он поблагодарил своих болельщиков за поддержку, а также родных, близких и друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU