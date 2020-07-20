Олимпийский чемпион Илья Захаров показал, как прыгает с деревянных мостков на Волге

Олимпийский чемпион Лондона по прыжкам в воду Илья Захаров показал, чем занимается на отдыхе летом 2020 года, который проводит с семьей на родине, в Саратове.

Илья, который в прошлом году объявил о завершении спортивной карьеры, со спортом не расстается и при любом удобном моменте повторяет свои прыжки, сальто и вращения, но уже не в бассейнах международных соревнований, а в родном Саратове.

В бассейне на базе отдыха в Энгельсе, в Волге с деревянных мостков, даже на даче на батуте Илья повторяет элементы сальто и вращений, которые сделали его многократным победителем европейских и мировых соревнований и как венец спортивной карьеры - олимпийским чемпионом. Тогда, летом 2012 года Илья Захаров на летних Играх в Лондоне стал первым в истории российским олимпийским чемпионом в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина.

Олимпийский чемпион и призер Олимпиады - Илья Захаров и Сергей УлегинФото: Александр Уриевский

Напомним, заслуженный мастер спорта Илья Захаров внезапно для всех завершил свою спортивную карьеру в 2019 году. Многие очень сожалели о таком решении. Почему он так поступил, Илья рассказал «Комсомольской правде – Саратов».

Илья Захаров рассказал "Комсомолке", почему решил закончить карьеруФото: Александр Уриевский

После триумфа Захарова на Олимпиаде в 2012 году, где он один сумел противостоять гегемонии китайских прыгунов, власти Саратовской области на волне эйфории затеяли стройку Дворца водных видов спорта в областном центре. Дело в том, что Илья Захаров прыжковую подготовку проходил в Пензе, т.к. в Саратовской области для него не нашлось подходящего бассейна.

С начала стройки прошло уже почти семь лет, но она до сих пор не завершена.

Не смотря на поддержку спикера ГД Вячеслава Володина, который смог пролоббировать выделение средств на завершение строительства, недавно стало известно, что есть риск срыва сдачи комплекса до конца 2020 года.

Стройка Дворца водных видов спорта не успела закончится прежде завершения карьеры ее вдохновителя - Ильи Захарова

zahar.diving Олимпийский чемпион Илья Захаров показал, чем занимается на летнем отдыхе

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