Олимпийский чемпион Илья Захаров. Фото из его Инстаграма

Олимпийский чемпион Илья Захаров объявил о вызове на сборы.

- Появилась информация, что я буду вызван на первый сбор спустя 16 месяцев. Казалось бы, важнейшая часть моей жизни прошла, но ведь самое интересное только начинается. Когда судьба дает второй шанс, мы не имеем права отказаться, — написал Захаров в своем Инстаграме.

Он поблагодарил родных и близких за поддержку его решения.

Напомним, о завершении спортивной карьеры уроженец Саратова Илья Захаров объявлял в 2019 году.

Почему он так поступил, Олимпийский чемпион рассказал «Комсомольской правде – Саратов».

А недавно после долгих лет строительства в Саратове открылся Дворец водных видов спорта. Захаров побывал на открытии.

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