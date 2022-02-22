Радаев наградил Логинова почетным знаком «За любовь к родной земле»

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Валерий Радаев 22 февраля наградил биатлониста Александра Логинова почетным знаком губернатора «За любовь к родной земле».

Сделал он это во время личной встречи, которая прошла сегодня в правительстве.

Заслуженный мастер спорта России по биатлону, двукратный бронзовый призер XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине приехал в Саратов на пару дней к маме. Уже несколько лет Логинов не выступает за Саратовскую область, перейдя в команду Тюмени.

- В регионе у вас множество болельщиков. Помним и ценим все ваши победы, достижения. Вы по жизни боец, были разные перипетии за эти десять лет, но вы всегда держали удар, двигались вперед, - сказал Радаев Логинову, заявив, что для спортмена Саратов – «место силы, где он духовно укрепляется».

Александр Логинов поблагодарил главу региона

- Первым делом я еду домой в Саратов. Спасибо, что уделяете внимание развитию спорта. Я, как человек неравнодушный к спорту, хочу, чтобы это продолжалось, и у нас появлялось все больше спортсменов. Для этого в Саратовской области есть хорошие детско-юношеские школы, - цитирует Логинова пресс-служба главы региона.

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