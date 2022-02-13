Что известно о состоянии зарезанного матерью пятилетнего мальчика из Энгельса: «Молиться только»

Мать и сын жили в одной комнате Фото: СУ СКР по Саратовской области

Второй день жители Саратовской области с замиранием сердца следят за состоянием пятилетнего Максима из Энгельса. Вчера, 12 февраля, его пыталась зарезать собственная мать. Опираясь на всю известную на данный момент информацию, «Комсомолка» собрала полную хронологию событий.

- Я его толкнула, потом взяла ножик и начала, ну, просто махать по нему, не знаю, - рассказывает немного растерявшаяся девушка на видео, опубликованном региональным Следственным комитетом.

Когда у 29-летней матери Максима спрашивают, признаёт ли она свою вину, та тихо отвечает:

- Да, очень всё грустно.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел завели дело по статье о покушении на убийство беспомощного малолетнего. В пресс-службе ведомства рассказали, что произошло.

Около 1:15 вчерашней ночи в квартире на Полтавской пьяная девушка решила убить своего сына. Взяв нож, она «нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела, в том числе в область груди, живота и шеи». Полицию и скорую вызвали услышавшие шум соседи.

Сейчас следователи решают вопрос с мерой пресечения для матери Максима. Назначили ряд судебных экспертиз. К вечеру завели дело по факту халатности органов профилактики, в СК «КП-Саратов» уточнили, по делу пока нет ни одного подозреваемого.

Ситуацию взял на контроль и губернатор Валерий Радаев. В ситуации разберутся два зампреда: намедни получивший пост Олег Костин проконтролирует оказание медпомощи мальчику, а Роман Грибов займется проверкой опеки.

Конечно же, к ситуации подключился аппарат уполномоченной по правам ребёнка в Саратовской области Татьяны Загородней:

- Только что область переживала за состояние пятилетней Анечки, которую хотела убить мать. Врачи областной больницы её спасли. Сейчас там же проходит вторая операция по сохранению жизни пятилетнего Максима. Врачи там действительно молодцы. Поэтому очень надеемся, что Максим будет жить. Мальчика нашли ночью соседи, всего изрезанного, - рассказала детская омбудсвумен в своём Instagram.

В телефонном разговоре Загородняя ответила «Комсомолке» на вопрос о мнении врачей насчет состояния Максима:

- Прогнозы? Молиться только, вот и всё, какие прогнозы… Повреждены внутренние органы, не могу более подробно. Только молиться. Всё что могли, врачи уже сделали. Мне звонила Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, тоже предложила помощь, именно московских клиник, но сейчас транспортировка невозможна. Врачи наши, саратовские, делают всё возможное и невозможное, кровь уже остановлена, но много повреждений внутренних органов.

- Можно ли этих людей назвать ЗВЕРЯМИ? Думаю нет. Звери не бывают так жестоки по отношению к своим детёнышам. Мать не призналась в совершении преступления. Это работа Следователей, - также писала Загородняя в своём Instagram.

Также высказался в своём Instagram и новый зампред по соцсфере Костин:

- Сегодняшний ночной случай в Энгельсе - беспрецедентный и бесчеловечный с точки зрения и морали и здравого смысла. Бить своего ребенка, колоть - так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно! - пишет зампред, выражая благодарность медикам скорой.

Исполняющая обязанности замглавы администрации Энгельсского района по соцсфере Светлана Прокофьева рассказала «Комсомолке» о том, как развивалась ситуация. Как выяснилось, резавшая ножом мать из Энгельса, как и Вера Зайцева, которая задушила двух своих детей и выбросила тела на мороз, где девочка сумела выжить - также выходец из Аткарского района. Какая-то аномалия.

- Эта семья приехала в 2020 году, из Аткарска. Сама мама – сирота, она стояла на учёте у нас в опеке. Она получила квартиру в Аткарске. Там родила ребёнка. Такая проблема у неё была, у этой девочки, она выпивала. Стояла их семья на учёте СОП (социально опасное положение – прим. ред.). Сейчас их квартира в Аткарске закрыта, к сожалению, она не могла платить за неё, им отключили свет, газ и всё остальное. Как я поняла, у неё не было средств к существованию. А сюда (в Энгельс – прим. ред.) её забрала сестра.

Первым делом их, как СОП, поместили в реабилитационный центр «Надежда». После за ними наблюдали чиновники и КДН. Полгода она не выпивала, вела себя нормально, их посещали, приглашали, она приходила несколько раз с ребёнком, - рассказывает Прокофьева.

В Энгельсе подруга сестры разрешила девушке пожить в её комнате в общежитии на проспекте Строителей. Там же остался и ребёнок. В КДН и опеку жалоб на мать Максима не поступало, 18 января 2021 года семью снимают с учёта СОП. Тем не менее, за ними продолжила наблюдать сотрудница полиции.

- Дали направление ей в детский сад №63. В Аткарске ребёнок ходил. Она обратилась в комитет по образованию, вопросов не было, потому что это не первый раз, КДН всегда отслеживает. Но они так и не пришли.

По словам Прокофьевой, после этого девушку вызывали, чтобы выяснить, почему она не привела ребёнка. Та заявила, что садик ей не нужен. А в только что минувшем январе она снова придет за направлением, но Максим всё же не попадёт в сад.

Семья жила на пособие ребёнка. Мать время от времени подрабатывала санитаркой (медобразования у неё не было). По документам на мать и сына приходилось по 450 рублей в месяц.

- Она подрабатывала, неофициально, ей помогали, - уточнила чиновница.

А отца у мальчика не было – в свидетельстве о рождении прочерк. Светлана Прокофьева пообещала сообщить, если узнает что-то по этому вопросу.

Напомним, на данный момент возбуждены два уголовных дела. «КП-Саратов» продолжает следить за ситуацией.

P.S. Зампред Олег Костин заявил, что местные врачи делают все, что можно. Как только будет возможно по состоянию пострадавшего, ребенка отправят в одну из федеральных клиник.

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