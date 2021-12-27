Татьяна Загородняя о задушенной и брошенной на морозе девочке из Аткарска: пока есть только маленькие шажочки к спасению

Татьяна Загородняя держит ситуацию на контроле

Саратовская общественница Татьяна Загородняя рассказала, что в ситуации с пострадавшей девочкой из Аткарска пока есть только маленькие шажочки к спасению. Врачи боятся делать позитивные прогнозы, потому что ребенок очень сильно пострадал.

Вся Саратовская область с замиранием продолжает следить за судьбой маленькой Ани, которую родная мать пыталась задушить и выбросила на мороз. Пятилетняя девочка остается в стабильном очень тяжелом состоянии: она серьезно пострадала от асфиксии и получила от ожоги от мороза. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить малышке пальцы.

Напомним, девочку сначала экстренно госпитализировали в местную больницу. Она провела на 20-градусном морозе около пяти часов и пережила клиническую смерть. Позже пострадавшую доставили в Саратов, в Областную детскую клиническую больницу. То, что она осталась жива – это настоящее чудо. Ситуация остается на постоянном контроле общественников.

Трагедия произошла 22 декабря в селе Прокудино Аткарского района. 43-летняя Вера Зайцева сначала пыталась задушить двух своих детей, а затем выбросила их на мороз без верхней одежды. Восьмилетний мальчик погиб, а пятилетняя девочка осталась едва жива. Поначалу женщина отрицала свою вину и утверждала, что дети сами замерзли из-за сломавшегося котла, а также путанно рассказывала, что у них «не было будущего». Затем она призналась в жестком нападении. Сейчас мать-убийца заключена под стражу.

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