В Энгельсе мать жестоко изрезала ножом пятилетнего мальчика

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 12 февраля, в Энгельсе произошла жуткая история: пятилетнего мальчика жестоко изрезали ножом. СУ СК по Саратовской области сообщает о начале следствия.

Нападение на ребенка произошло ночью. «Скорая» забрала его из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик был доставлен в больницу с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Сотрудники полиции задержали мать пострадавшего. Правоохранители полагают, что это она напала на ребенка, будучи пьяной. 29-летняя женщина доставлена в СО по Энгельсу СУ СК России по Саратовской области. Ее допрашивают.

Сейчас ведется установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняется информация о семье, где воспитывался ребенок. Расследование уголовного дела продолжается.

- Сегодняшний ночной случай в Энгельсе – невероятно бесчеловечный с точки зрения морали и здравого смысла. Так даже звери не поступают со своими детенышами. Алкоголь убивает материнский инстинкт и превращает человека в монстра. Это очень страшно! – пишет в своем Инстаграме глава регионального минздрава Олег Костин.

- Хотел бы сказать огромное спасибо бригаде скорой помощи, а также специалистам Энгельсской больницы, они буквально вырвали малыша из лап смерти. Теперь ребенок направлен в профильную детскую больницу в Саратове, где его лечение продолжится. Надеюсь он скоро поправился, - поделился глава ведомства, где также уточнили, что состояние пострадавшего остается тяжелым.

Напомним, совсем недавно Саратовскую область потрясло происшествие в Аткарском районе. В селе Прокудино 43-летняя женщина сначала душила семилетнего сына и пятилетнюю дочь. а затем выбросила их на 17-градусный мороз без верхней одежды. Мальчик погиб, а пятилетнюю Аню удалось спасти благодаря усилиям врачей региона.

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