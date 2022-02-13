Изрезанного матерью мальчика из Энгельса отправят в Москву

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Зампред Саратовской области по здравоохранению Олег Костин поблагодарил саратовских врачей детской областной клинической больницы за то, что они смогли сделать для спасения жизни пятилетнего мальчика, которого искромсала ножом родная мать.

- Побывал сегодня в Саратовской областной детской клинической больнице, проведал мальчика, серьезно пострадавшего в Энгельсе. Слезы наворачиваются, ребенок пострадал от безрассудства взрослых. Состояние по-прежнему тяжелое, лежит в реанимации. Врачи словно Боги! Ещё раз от всего сердца говорю им огромное спасибо! Провели консилиум, наметили план дальнейшего лечения, - написал Костин в инстаграме областного минздрава.

Он сообщил, что как только будет возможно, ребенка транспортируют в одну из клиник Москвы.

- К сожалению, пока ребенка нельзя транспортировать, но как только он будет стабильным, обязательно направим его в одну из федеральных клиник. Сейчас с больницей доктора Рошаля саратовские специалисты на постоянной связи. Дети должны жить и не страдать от безумства взрослых! – написал Костин.

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