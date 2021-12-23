Мать из Аткарска душила своих детей перед тем, как выкинуть их в овраг на мороз за непослушание

В этот овраг мать выкинула задушенных детей

Двоих детей, которых мать выкинула в овраг в Саратовской области, она предварительно пыталась задушить. Следственный комитет по Саратовской области сообщил подробности этого в прямом смысле леденящего убийства.

Утром 22 декабря в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 43-летняя женщина задушила своих детей - 5-летнюю дочь и 8-летнего сына. Все произошло в их домена улице 2-я Заречная. Как установили следователи СК, «рассердившись на детей за непослушание, женщина, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни».

Потом убийца отнесла тела детей без верхней одежды в овраг около дома. Днем в это время в Аткарске был сильный мороз - по разным данным от 15 до 20 градусов. Дети провели в овраге без одежды несколько часов.

После этого 43-летняя Вера Зайцева уехала из села.

Тела детей нашла случайная прохожая, она вызвала скорую помощь. Каким-то чудом девочка была еще жива. За ее жизнь сейчас борются врачи. Мальчик к моменту прибытия «скорой» был мертв.

Состояние девочки оценивается не просто как тяжелое, а критическое. Она в реанимации.

В минздраве подтвердили - жизнь ребенка не покинула благодаря невероятным усилиям врачам Аткарска и Саратова. Сейчас ее доставили в клинику Саратова.

Также в минздраве региона сообщили "КП-Саратов", что проведены консультации с федеральным министерством здравоохранения. Федеральный минздрав готов подключиться в любом плане, и оказать любую помощь чтобы спасти жизнь ребенка.

Мать детей нашли и задержали в 130 км от Аткарска, в городе Энгельс. Сейчас с ней и 46-летним отцом семейства, который не проживал с ними, проводят следственные действия сотрудники регионального СКР. Решается вопрос о взятии женщины под стражу.

Сейчас с женщиной работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего ребенка, совершенном с особой жестокостью и о покушении на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью.

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