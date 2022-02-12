Изрезанный матерью мальчик из Энгельса находится в тяжелом состоянии

Пострадавший от рук собственной матери мальчик находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Напомним, сегодня, 12 февраля, в Энгельсе 29-летняя женщина напала с ножом на своего пятилетнего сына.

Сейчас мальчик находится в областной детской больнице. Врачи провели несколько операций.

По тактике дальнейшего лечения саратовские медики консультируются с коллегами из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Перевезти ребенка в столицу пока не позволяет его состояние.

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