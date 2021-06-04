«Всё как обычно»: Кировское троллейбусное депо избавилось от талантливого студента-электронщика за сообщение о хищениях

В Кировском троллейбусном депо нет специалиста по ремонту пришедших из Москвы машин. Фото сайта volodin-saratov.ru

В Кировском троллейбусном депо некому ремонтировать современные машины, поэтому на линии их выходит все меньше.

Около месяца назад мы писали о попытке возможного хищения в Кировском троллейбусном депо Саратова. Тогда работникам удалось отстоять шесть тягловых двигателей, часть из которых, по их словам, впоследствии всё же была украдена. Сумму ущерба оценивают в 500 тысяч рублей. Тем не менее, наказанными оказались не вероятные похитители, а бдительные сотрудники депо. Участники событий поделились с корреспондентом «КП - Саратов» подробностями произошедшего.

Напомним, чиновники в ответ на предыдущую публикацию сообщили, что «фактов хищения с территории Кировского троллейбусного депо узлов и агрегатов в 2020-2021 году зафиксировано не было». Заявления по этому поводу должно подать руководство депо, но и почему-то не было.

Наш источник рассказал, что вывоз из депо списанных, но пригодных к использованию запчастей начался ещё до нового года. Главный инженер Мирзохан Махмудов пытался бороться со злоумышленниками, но уследить за всем, конечно, не мог. Перед майскими праздниками, когда мужчины не было на работе, ему позвонил молодой инженер-электронщик Евгений Леонтьев. Он прислал коллеге фото машины, на которую грузили двигатели. Приехавшему на место Махмудову удалось остановить вывоз агрегатов.

Сотрудники рассказывают, что хищения начались через некоторое время после смены директора депо. Олега Абрамова, сначала переведенного в Заводской район, а позднее уволенного, до сих пор вспоминают здесь как интеллигентного и умного человека. Новое же руководство сравнивают с «братками из 90-х», жалуются на хамство со стороны директора: «Дословно: «Это что за х…». Мы все просто опешили, что это пришло?»

Заявивших о хищении ждала предсказуемая судьба – главный инженер ушел в отпуск с последующим увольнением, а молодому человеку предложили «не выносить сор из избы, спокойненько перейти в Ленинское депо». После майских праздников Евгений попытался перевестись, но сделать этого ему уже не дали. После этого ему также пришлось уволиться.

Работники депо с теплотой отзываются о студенте-электронщике.

- Этот мальчишка стоит больше, чем всё местное руководство. Без него депо осталось, как без рук, - рассказывают, что парень допоздна засиживался на работе даже в выходные, и поставил на ноги все вышедшие из строя и поставленные из Москвы троллейбусы.

Кстати, о троллейбусах. Наш читатель, конечно, помнит, как стараниями спикера Госдумы Вячеслава Володина город получил из Москвы несколько десятков троллейбусов. 19 ноября прошлого года политик посетил как раз Кировское депо, чтобы проверить, всё ли в порядке . Тогда именно Евгений рассказал Володину о плачевной ситуации: отсутствии запчастей, плохом состоянии контактных сетей, необходимости обзавестись новой подстанцией, без которой ремонт новых троллейбусов был сильно затруднен.

Мы связались с Евгением и попросили его подробнее рассказать о сложившейся ситуации. Молодой человек отметил, что для работы особенно с московскими троллейбусами в депо должны быть специалисты-электронщики (раньше обходились механиками), а ситуация с ними в городе тяжелая – если в Ленинском депо ещё есть нужные кадры, то в Кировском депо он был единственным.

- Половина транспорта приходила в полуживом состоянии, некоторые – оказались с пробегом явно за 600 тысяч, это очень много. В первую очередь мы чинили машины 2017-го года выпуска. Во-первых, у них состояние очень хорошее, нужно было просто привести в чувство. Тяжело поначалу было, но как-то вылезли из этой ситуации, опыт есть. Потихоньку доделывали остальные машины, более потрепанные, - описал инженер состояние местного троллейбусного парка.

- Я акцентировал внимание на состоянии ремонтной базы, количестве запчастей, зарплатах... Зарплатный вопрос ребятам решили, спасибо Володину, действительно подняли, - рассказал Евгений о результатах общения с Вячеславом Володиным.

Именно Евгений рассказывал Володину о проблемах депо. Молодого специалиста уволили. Фото сайта volodin-saratov.ru

Если раньше работники депо, по словам молодого человека, получали от 16 до 24 тысяч рублей, то на сегодняшний день средняя зарплата выросла до 38 тысяч.

- Что касается состояния ремонтной базы: составы действительно требуют ремонта... Нет условий, нет запчастей, нет людей: всё как обычно, ничего не меняется, - заметил Евгений.

О хищениях он рассказывает, что не знает, куда уехали запчасти.

- То, что списано было, то и увозили. Раньше мы пытались всё как-то удержать, потому что это могло пригодиться для замены и ремонта. Запчасти ушли в никуда, обидно, конечно, но ничего не поделаешь, -уточняет молодой человек. Как он понимает, агрегаты вывозили, чтобы сдать на цветмет. Кто и куда забирал запчасти, студент не знает.

Наш источник утверждает, что в депо как раз все прекрасно знают, кто, куда и на чьей машине вывозил дефицитные запчасти, «никого искать даже не надо, все тут».

Когда руководство депо, внезапно осознавшее, что нового электронщика брать просто неоткуда, попросило Евгения вернуться, молодой человек подумал и отказал. На сегодняшний день на сайте СГЭТ висит вакансия слесаря-электронщика в Кировское троллейбусное депо.

Пока саратовские депо избавляются от молодых, талантливых и честных сотрудников, общее состояние электрического транспорта в Саратове продолжает желать лучшего: троллейбусы заливает водой, у них лопаются крыши, а пути следования электротранспорта оказываются опасными и для водителей и для пассажиров. Масса машин стоит на приколе из-за отсутствия специалиста и запчастей.

Объявление о поисках электронщика в Кировское депо до сих пор на сайте СГЭТ. Фото сайта volodin-saratov.ru

А еще, читатели «КП-Саратов» сообщают, что заметили значительное увеличение времени между троллейбусами на маршрутах, которые обслуживает Кировское депо. Это также может говорить о том, что выходящие из строя машины просто некому ремонтировать – в последние годы все троллейбусы начинены электроникой, которая требует не солдафонского, а инженерного подхода.

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