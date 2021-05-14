МУПП «Саратовгорэлектротранс» начало служебное расследование по фактам из публикации «КП-Саратов»

Работники предприятия заявили, что частично пресекли воровство имущества

Пресс-служба мэрии Саратова предоставила ответ на публикацию в "КП-Саратов" от 13 мая "Из троллейбусного депо в Саратове пытались похитить двигатели".

- МУПП «Саратовгорэлектротранс» сообщает, что по изложенным в статье фактам проводится служебное расследование.

Предварительно сообщаем, что фактов хищения с территории Кировского троллейбусного депо узлов и агрегатов в 2020-2021 году зафиксировано не было, - говорится в комментарии на материал, где рассказывается не только о возможных хищениях, но и низком качестве подвижного состава, об опасностях, которым подвергаются работники троллейбусного депо и пассажиры.

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