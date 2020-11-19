Володин пообещал помочь в поисках денег на зарплаты сотрудников СГЭТ

Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сегодня, 19 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Кировское троллейбусное депо Саратова.

Напомним, в прошлые визиты в Ленинское депо политик взял шефство над СГЭТ. После этого начинающим водителям повысили зарплату до 30 тыс. рублей, опытным — до 40–60 тыс. Как зарплата увеличилась, на работу вернулись 14 водителей троллейбусов, а 42 подали документы на обучение профессии шофера.

Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сотрудники Кировского депо рассказали Володину о нехватке запчастей, плохом состоянии контактных сетей, ремонтной базы.

- Надо принимать такие же решения, как в Ленинском депо. Просчитывайте, какая должна быть зарплата, — призвал спикер Госдумы мэра Саратова Михаила Исаева.

Фото из паблика «Володин. Саратов»

Володин отметил, что надо сделать так, чтобы в депо на работу приходили молодые ребята и оставались надолго.

Председатель Госдумы пообещал, что поможет найти средства для повышения зарплат сотрудникам.

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