2020-07-28T22:16:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 29 июля: ограничения могут вернуть

Возобновляется вакцинация детей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вновь могут ввести ограничения из-за коронавирусаВ Саратовской области вновь могут ввести ограничения из-за коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Саратовской области оперативный штаб региона сообщил о новых 96 случаях заражения коронавирусом. Причем почти все из них — 93 случая — приходятся на Саратов. Два диагнозы подтвердились в Саратовском районе и один — в Аткарском.

Таким образом, на 29 июля известно о 9 111 случае коронавируса в Саратовской области за все время пандемии. Большая часть в Саратове — 3 586 зараженных. В Балаковском районе 750 человек, а в Энгельсском — 737.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

При этом известно, что за время пандемии коронавирус был выявлен у 107 беременных женщин. Из них 29 уже родили.

С начала пандемии выздоровели уже 5 369 человек, за последние сутки — 99.

Еще один человек умер — это 73-летний мужчина. Теперь в области официально подтверждено 56 смертей от коронавируса.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

На заседании Координационного совета губернатор области Валерий Радаев раскритиковал население за несоблюдение масочного режима. Он заявил, что возможен возврат с ограничениям. В то же время министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что для детей возобновится вакцинация в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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