В Саратовской области коронавирусом заразились 107 беременных женщин

28 Июль 2020 2020-07-28T19:29:15+03:00

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В Саратовской области по данным на 28 июля зафиксировано 107 случаев заболевания коронавирусом беременных женщин. Об этом на заседании регионального координационного совета сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Из 107 зараженных женщин 55 уже выздоровели, 29 успели родить детей. Еще 51 беременная находится под наблюдением.

Всего по словам Костина, в области зафиксирован 456 случаев COVID-19 у детей, из них 26 до сих пор находятся в стационарах.

Напомним, общее число заражений коронавирусом в Саратовской области перевалило за 9 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU