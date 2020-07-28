В Саратовской области от коронавируса умер мужчина с больными почками

28 Июль 2020 2020-07-28T10:39:26+03:00

Его жизнь поддерживал аппарат ИВЛ

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В Саратовской области 73-летний мужчина умер от коронавируса.

- У пациента диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, острое почечное повреждение, сердечно-сосудистые заболевания, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.

У мужчины были значительно повреждены легкие, развилось острое почечное повреждение, ему проводили острый гемодиализ. Его перевели на ИВЛ, но он скончался, несмотря на лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU