Вакцинацию детей в Саратове возобновят полностью

Младенцам вновь начнут делать прививки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области полностью возобновят вакцинацию детей.

Об этом на заседании Координационного совета в правительстве области сегодня, 28 июля, сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

Он отметил, что такие болезни как коклюш, корь, ветрянка, краснуха и другие у всех на слуху. И отказ от вакцинации детей может через 3-6 месяцев привести к всплеску заболевания.

- Принято решение о возобновлении вакцинации в полном объеме, — заявил он. При этом должны полностью соблюдаться санитарные предписания Роспотребнадзора.

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