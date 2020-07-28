Еще 96 заболевших коронавирусом в Саратовской области, 93 из них — в Саратове
В Саратовской области сегодня, 28 июля, стало известно о еще 96 случаях коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных составило 9 111.
При этом за сутки выздоровело 99 человек, а всего — 5 369.
Больше всего новых случаев в Саратове — 93, в Саратовском районе подтверждено двое заболевших, а в Аткарском — один.
Основная часть выявленных случаев — больные с неустановленным источником заражения, таких 87. Семеро подхватили инфекцию контактным способом, двое прибыли с других территорий с симптомами ОРВИ.
Примерно у половины новых зараженных также обнаружили пневмонию.
Заразились пятеро детей до 14 лет, однако больше всего больных приходится на категорию людей старше 60 — 36 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU