Губернатор Радаев заявил об усилении ограничительных мер в Саратове

28 Июль 2020 2020-07-28T18:17:36+03:00

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На заседании координациионного совета 28 июля по коронавирусу губернатор Валерий Радаев отметил рост заболеваеомсти в Саратове и заявил о возврате ограничительных мер.

- Стабильность ежедневной статистики сохраняется. Причем по данным на сегодняшний день новые случаи зафиксированы только в двух районах – Саратовском и Аткарском, а на областной центр пришлось 93 заболевших. К сожалению, рекомендации о строгом соблюдении масочного режима так и не выполняются. Будь то транспорт, магазины, рынки, места скопления граждан. Об этом я уже сказал.

Дальше ждать, констатировать, что всё очень тревожно, уповать на сознательность работодателей, граждан, на всеобщую дисциплину мы больше не можем. Ситуация к лучшему - не меняется, это очевидно. Поэтому поручаю председателю Правительства, руководителю штаба по борьбе с коронавирусом совместно с управлением Роспотребнадзора рассмотреть необходимость точечного усиления ограничительных мер. Жесткий масочный контроль должен быть там, где высоки риски заражения и систематически не соблюдаются санитарные нормы. Штабу такую работу нужно организовать уже завтра, - заявил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU