2020-05-19T10:44:49+03:00
Спорт

Илья Захаров будет тренировать спортсменов саратовского ПФК «Дельта»

Он займется их специальной физподготовкой
Екатерина Семенова
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Саратовский спортсмен, Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров вошел в тренерский штаб футбольного клуба «Дельта».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе клуба, он займется специальной физической и технической подготовкой пляжных футболистов.

- Работа в «Дельте» — это очень интересная идея, особенно учитывая, что на данный момент подобного смешения двух видов спорта еще встречать не приходилось. Если разобраться, то тренировки у прыгунов в воду и футболистов будут очень похожи. Песок позволяет футболистам получить максимальный результат от работы различных групп мышц или развить скоростные качества. На встрече с Эмилем Джабаровым (главный тренер ПФК «Дельта» — прим. ред.) мы обсудили, как лучше и комфортнее вписать такие занятия в основной тренировочный процесс без ущерба для него, ведь они должны идти только в плюс. Может быть, мы совместим обычные тренировки и спецподготовку, которую я дам ребятам, может, будут отдельные тренировочные дни. Вариантов существует масса, но главное, у меня есть огромный интерес воплотить это в жизнь — отметил Илья Захаров.

Он рассказал, что всегда интересовался футболом. Особенно ему запомнился чемпионат России по пляжному футболу, который прошел на Театральной площади в Саратове.

- Сейчас мы только в начале совместного пути, договорились, что составим планы работы, а потом наложим их друг на друга, чтобы понять, сколько времени необходимо для реализации всех задумок, — отметил Эмиль Джабаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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