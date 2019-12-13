Олимпийский чемпион Илья Захаров: Любой должен понять спортсменов, для которых Олимпиада – мечта всей жизни

Триумфатор Олимпиады в Лондоне-2012, многократный чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров дал интервью корреспонденту «Комсомолки» в Саратове. Илья, который недавно объявил о завершении спортивной карьеры, сейчас занимается семьей и своим здоровьем, живет на два города - Москва и Саратов. Это видно и по его соцсетям, да и сам он это подтвердил в беседе.

Мы договорились, что разговор будет о последних решениях международных организаций о запрете россиянам выступать и принимать соревнования под своим флагом. Но конечно, коснулись и завершения карьеры, и дальнейших планов.

Илья, твое личное мнение - насколько все критично, что произошло вокруг российского спорта в последние дни? Речь, конечно, о запрете выступать спортсменам и сборным России в международных турнирах и принимать у себя соревнования в течение 4 лет?

- На самом деле это очень плохо. Естественно, это будет удар по спорту в целом. Представляете, такую большую нацию и просто сильнейшую спортивную державу отстранить от Олимпийских игр? Это не в какие рамки уже не лезет.

Что будет дальше, сейчас не понятно совершенно. Нужно ждать и, все-таки, бороться до конца. Ведь так до конца неизвестно, с какого перепугу мы должны выступать под нейтральным флагом. При этом Россия обязательно надо быть на Олимпиаде.

По ощущениям твоим, чем обернется все это в результате? По твоим наблюдениям, по разговорам с другими спортсменами, тренерами?

- Все к этому идет, мне кажется. Если юридически ничего не будет сделано, то придем к тому, что вся сборная будет отстранена. Но я надеюсь, что все-таки свои права отстоим.

Илья Захаров и саратовский призер олимпиады в Пекине каноист Сергей УлегинФото: Александр Уриевский

Каково твое мнение по поводу вопроса надо ли ехать на Олимпиаду спортсменам любой ценой, под нейтральным ли флагом или под российским? Есть ли здесь разница, на твой взгляд, между восприятием действующего спортсмена и к примеру, спортфункционера?

- Я не знаю… Надо ехать, отстаивать честь страны, в любом случае. С одной стороны, под нейтральным флагом – э то не дело выступать. Что ты отстаиваешь тогда? Непонятно. А с другой стороны, представляете, спортсмен работает над этим всю свою жизнь, у него есть мечта. И может шанс воплотить эту мечту выпадает только раз в жизни. Я говорю об участии в Олимпийских играх. Не ехать туда – это будет совершенно несправедливо по отношению к спортсменам. Они вне политики должен быть, они тут не при чем. Если там сверху так разбираются – почему спортсмен - то не должен ехать на соревнования, к которым шел всю жизнь?

- То есть, ты понимаешь и не осуждаешь тех из них, кто говорит – если у меня будет малейший шанс – я поеду, пусть с флагом или без него?

- Ну, конечно, понимаю. И это любой должен понимать. Надо ехать и выигрывать. А спортсмен, который будет выигрывать, про него все и так будут знать, если он из России, в любом случае. Стой и пой под нейтральным флагом гимн своей страны – этого никто не запрещает делать.

Илья Захаров сейчас наслаждается отдыхом и разъезжает по гостям с супругой. Фото соцсетей

Илья, решение о завершении карьеры – с чем это связано?

- Травмы, в основном. Очень много их. Колени прооперировал, плечи болят, спина болит. Все к этому шло.

Ты же начинал тренироваться, ездил на сборы после операции…

- А потом я вторую коленку прооперировал, после того, как начал тренироваться. И по времени не успевал уже к попаданию на Олимпийские игры. Поэтому решил завершить.

Какие планы на будущее? Чем собираешься заниматься?

- Пока планы обычные – заниматься здоровьем. Там будет видно, что дальше.

Может, уже есть предложения по тренерской работе?

- Нет, пока еще ничего такого. Пока даже не задумывался, даже не хочу об этом пока говорить. Пока - здоровье.

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