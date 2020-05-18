2020-05-18T16:54:14+03:00
Общество

Валерий Радаев потребовал быстрее строить Дворец водных видов спорта в Саратове

И ускорить закупку оборудования
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Валерий Радаев посетил строительство Дворца водных видов спорта в СаратовеВалерий Радаев посетил строительство Дворца водных видов спорта в Саратове
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строящийся Дворец водных видов спорта в поселке Солнечный-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, на объекте уже ведется кладка стен 2-4 этажей, монтаж лестничных пролетов, чаши прыжкового бассейна. Частично идут отделочные работы и монтаж коммуникаций.

Валерий Радаев потребовал ускорить процесс закупки необходимого оборудования, чтобы его можно было устанавливать вместе с отделочными работами. Также он поручил вести кровельные работы быстрее.

- Пока темпы недостаточные, — отметил глава региона.

В прыжковом бассейне Дворца будут установлены восемь трамплинов. В плавательном — оборудованы 10 дорожек по олимпийским стандартам. Также предполагается, что будет применяться международная система хронометража и судейства, какая существует всего в пяти бассейнах России.

Дворец водных видов спорта возводится в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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