Строительство Дворца водных видов спорта в Саратове в очередной раз сорвано

17 Июль 2020 2020-07-17T13:02:36+03:00

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На площадке Дворца водных видов спорта в микрорайоне «Солнечный-2» уже почти два месяца не ведутся строительные работы из-за разногласий заказчика и подрядчиков. На выездном совещании, которое провели сегодня, 17 июля, на стройке депутаты облдумы вместе с чиновниками правительства о перспективах в очередной раз сорвать достройку объекта заговорили как о свершившимся факте.

Подрядчик ООО «ТСУ Энгельсстрой» в лице руководителя Анны Сеноженской просит выплатить им аванс. Организация не может продолжать работу из-за нехватки оборотных средств. При этом новому подрядчику, который взялся достроить объект, СК «Система», компания Сеноженской не дает начать работу.

По словам Анны Сеноженской, на объекте выявили ряд дефектов, что привело к удорожанию строительства. Она отметила, что компания взяла кредит специально под завершение этой стройки и вынуждена выплачивать его, а значит будет требовать деньги с заказчика.

Чиновники в лице зампреда Романа Бусаргина и главы комитета по инвестиционным проектам в строительстве Олега Гейна отметили, что не имеют права выплачивать какие-либо деньги дополнительно подрядчику, а все просчеты, приведшие к удорожанию, являются рисками строителей.

В результате объект без кровли может уйти в зиму и планы по завершению строительства в этом году будут сорваны, отставание от графика уже около трех месяцев.

Кроме того, как стало известно в ходе совещания, начинаются судебные процессы между заказчиком — правительством области и подрядчиком.

Напомним, Дворец водных видов спорта начали строить еще в 2014 году, после триумфа прыгуна в воду Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне. С тех пор несколько раз менялся подрядчик, объявлялись и срывались конкурсы, дополнительное финансирование помогал получить председатель ГД РФ Вячеслав Володин, а Илья Захаров успел завершить спортивную карьеру.

Сегодня, несмотря на наличие денег на стройку, из-за разногласий с подрядчиком сдача Дворца водных видов спорта может быть сорвана в очередной раз.

ИСТОЧНИК KP.RU