2020-07-17T13:02:36+03:00
Общество

Строительство Дворца водных видов спорта в Саратове в очередной раз сорвано

В самый разгар строительного сезона работы на объекте не ведутся
Поделиться:
Стройка Дворца водных видов спорта опять замерлаСтройка Дворца водных видов спорта опять замерла
Изменить размер текста:

На площадке Дворца водных видов спорта в микрорайоне «Солнечный-2» уже почти два месяца не ведутся строительные работы из-за разногласий заказчика и подрядчиков. На выездном совещании, которое провели сегодня, 17 июля, на стройке депутаты облдумы вместе с чиновниками правительства о перспективах в очередной раз сорвать достройку объекта заговорили как о свершившимся факте.

Подрядчик ООО «ТСУ Энгельсстрой» в лице руководителя Анны Сеноженской просит выплатить им аванс. Организация не может продолжать работу из-за нехватки оборотных средств. При этом новому подрядчику, который взялся достроить объект, СК «Система», компания Сеноженской не дает начать работу.

По словам Анны Сеноженской, на объекте выявили ряд дефектов, что привело к удорожанию строительства. Она отметила, что компания взяла кредит специально под завершение этой стройки и вынуждена выплачивать его, а значит будет требовать деньги с заказчика.

Чиновники в лице зампреда Романа Бусаргина и главы комитета по инвестиционным проектам в строительстве Олега Гейна отметили, что не имеют права выплачивать какие-либо деньги дополнительно подрядчику, а все просчеты, приведшие к удорожанию, являются рисками строителей.

В результате объект без кровли может уйти в зиму и планы по завершению строительства в этом году будут сорваны, отставание от графика уже около трех месяцев.

Кроме того, как стало известно в ходе совещания, начинаются судебные процессы между заказчиком — правительством области и подрядчиком.

Напомним, Дворец водных видов спорта начали строить еще в 2014 году, после триумфа прыгуна в воду Ильи Захарова на Олимпиаде в Лондоне. С тех пор несколько раз менялся подрядчик, объявлялись и срывались конкурсы, дополнительное финансирование помогал получить председатель ГД РФ Вячеслав Володин, а Илья Захаров успел завершить спортивную карьеру.

Сегодня, несмотря на наличие денег на стройку, из-за разногласий с подрядчиком сдача Дворца водных видов спорта может быть сорвана в очередной раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Kalina
У рецидивистки из Лысых Гор не получилось убить бывшего
Почти треть жителей Саратова готовы уехать в другой город за высокой зарплатой
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова
Прокуратура Саратова внесла предостережение Михаилу Исаеву
Житель Пензы приехал в Саратовскую область отдохнуть и утонул
Предложено изменить структуру Саратовской областной думы
Дождь, прохлада и 30-градусная жара: какие выходные будут в Саратовской области
Житель Энгельса из-за мошенника остался без денег и запчастей
Профсоюз работников СГЭТ считает действия членов альтернативного профсоюза граничащими с саботажем
Двое представителей от Саратовской области вошли в состав комиссии по законодательству Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления
В Саратовской области от коронавируса скончался еще один больной
Строительство Дворца водных видов спорта в Саратове в очередной раз сорвано
Заводской район Саратова остался без воды
Водитель без прав катался на машине без номеров в Аткарске
Водителям троллейбусов в Саратове пообещали пересмотреть зарплату
Труп женщины в Пугачеве десять дней лежал неподалеку от ее дома
Под Саратовом женщина выпила и вонзила мужу отвертку в живот
В Саратове горела Lada Kalina
Молодой мужчина погиб на пожаре в селе Миус
Директор фирмы из Аткарска требовал откат у подрядчика
В Марксе ВАЗ влетел в мопед
Из Саратовской области за пять месяцев уехали почти 18 тысяч человек
В мэрии назвали забастовку работников СГЭТ инцидентом
За сутки в Саратовской области еще 94 человека заразились коронавирусом
В Саратове рецидивист украл вино и колбасу из магазина
Забастовка водителей троллейбусов началась в Саратове