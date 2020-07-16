2020-07-16T12:09:46+03:00
Происшествия

Убийца Лизы Киселевой не признал вину: дело направлено в суд

Михаила Туватина едва не разорвала толпа тех, кто разыскивал пропавшую девочку
Ольга Симонова
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Михаил Туватин на следственном эксперименте показал, как убил Лизу Киселеву. Кадр из оперативного видеоМихаил Туватин на следственном эксперименте показал, как убил Лизу Киселеву. Кадр из оперативного видео
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Дело обвиняемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой Михаила Туватина направлено в суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области, 35-летнего мужчину обвиняют также в иных сексуальных действиях в отношении ребенка.

Напомним, преступление произошло 9 октября 2019 года. Девочка шла из дома на улице Высокая, 7 в школу №73. Ее путь пролегал через гаражный массив. Однако до учебного заведения Лиза не дошла.

Поиски развернулись в тот же день. Волонтеры, полицейские, спасатели и просто неравнодушные люди искали ребенка и надеялись, что она жива, но все обернулось по-другому.

Лиза Киселева

Лиза Киселева

В какой-то момент при поисках ребенка и отработке мест правоохранители задержали подозреваемого — ранее судимого 35-летнего Михаила Туватина. Именно он показал, где спрятал труп.

Когда среди граждан, участвовавших в поисках, поползли слухи, что нашли тело Лизы, они начали устраивать беспорядки и требовать выдать им убийцу. Множество людей собралось в том числе и у здания полиции.

- Следствие считает, что мужчина напал на Лизу, затащил в гараж и «совершил действия сексуального характера». Ребенок сопротивлялся и кричал, поэтому подозреваемый задушил девочку: сначала руками, а потом металлическим проводом, — рассказали в СУ СКР.

Михаил Туватин ждет суда. Кадр из видео СУ СКР

Михаил Туватин ждет суда. Кадр из видео СУ СКР

После этого злоумышленник спрятал тело в заброшенном гараже, в который проник через лаз.

Сам Туватин так и не признал своей вины. Однако следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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