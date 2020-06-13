Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 июня 2020 года: еще 116 заразившихся

В Саратовской области утром 12 июня стало известно о 116 случаях заражения коронавирусом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Саратове на 13 июня 2020 года.

Как сообщил оперативный штаб области, всего с начала пандемии зарегистрировано 4 362 заразившихся.

По суточному приросту Саратовская область занимает 14-е место в России. В регионе больше всего заразившихся в Саратове, Балаковском и Энгельсском районах. А меньше всего — в Лысогорском и Воскресенском районах — по девять человек.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

В Саратовской области все еще сохраняется режим самоизоляции. Но в День России жители смогли посмотреть онлайн-концерты.

А вот за продуктами сходить можно - в субботу будут работать традиционные сельхозярмарки.

Саратовцев приглашают на сельхозярмаркиФото: Екатерина Семенова

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