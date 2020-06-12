В День России саратовцев приглашают на онлайн-концерт филармонии

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:49:47+03:00

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Жители Саратовской области в День России смогут побывать на онлайн-концерте.

Послушать музыку приглашает саратовская филармония. Артисты сделали записи в условиях самоизоляции простыми техническими средствами.

Прозвучат композиции в исполнении академического симфонического оркестра, оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», Театра хоровои музыки, ансамбля народных инструментов «Парафраз», эстрадно-джазового ансамбля «Манго-Экспресс», выступят также артисты коллектива филармонических концертных исполнителеи .

Запись можно увидеть на канале филармонии в YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU