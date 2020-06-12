2020-06-12T17:31:28+03:00
Общество

В Саратове открываются субботние сельхозярмарки

На Театральной площади торговать не будут
Екатерина Семенова
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Саратовцев приглашают на сельхозярмаркиСаратовцев приглашают на сельхозярмаркиФото: Екатерина Семенова
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В Саратове завтра, в субботу 13 июня, будут работать сельхозярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве области, они будут открыты с 8 до 16 часов.

Саратовцев приглашают на ярмарки выходного дня на рынки «Комсомольский», «Топольчанский», в Юбилейном поселке и Елшанке, а также на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Ярмарка на Театральной площади работать не будет.

- Жителям предложат широкий выбор натуральных продуктов. В продаже овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мёд и многое другое, — отметили в правительстве.

- Жителям предложат широкий выбор натуральных продуктов. В продаже овощи, картофель, молоко и молочные продукты, мясо, птица домашняя, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед и многое другое, — отметили в правительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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