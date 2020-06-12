Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года: еще 116 случаев

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:58:27+03:00

В Саратовской области еще выросло количество зараженных коронавирусом

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года составило 4 362 человека

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В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом составляет в общей сложности 4 362 человека

По данным оперативного штаба на утро 12 июня, в области за сутки выявлено 116 случаев заражения.

Выздоровели с начала эпидемии 1980 человек, за сутки — 98.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 43, Балаковский и Энгельсский районы — по 15, Саратовский и Хвалынский — по 5, Александрово-Гайский и Вольский — по 4, Новобурасский — 3, Дергачевский, Новоузенский, Петровский и Советский — по 2, Аткарский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Лысогорский, Марксовский, Пугачевский, Ровенский, Самойловский, Татищевский — по 1-му.

Среди заболевших 30 контактных лиц, 85 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 62, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 19.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 3;

- 18-19 лет - 1;

- 20-29 лет – 10;

- 30-39 лет – 13;

- 40-49 лет – 20;

- 50-59 лет – 22;

- старше 60 – 47.

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ИСТОЧНИК KP.RU