Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года: еще 116 случаев
В Саратовской области количество заразившихся коронавирусом составляет в общей сложности 4 362 человека
По данным оперативного штаба на утро 12 июня, в области за сутки выявлено 116 случаев заражения.
Выздоровели с начала эпидемии 1980 человек, за сутки — 98.
Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 43, Балаковский и Энгельсский районы — по 15, Саратовский и Хвалынский — по 5, Александрово-Гайский и Вольский — по 4, Новобурасский — 3, Дергачевский, Новоузенский, Петровский и Советский — по 2, Аткарский, Балашовский, Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Лысогорский, Марксовский, Пугачевский, Ровенский, Самойловский, Татищевский — по 1-му.
Среди заболевших 30 контактных лиц, 85 — с неустановленным источником заражения, 1 — прибывший с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 62, с признаками ОРВИ — 35, с бессимптомным течением — 19.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 3;
- 18-19 лет - 1;
- 20-29 лет – 10;
- 30-39 лет – 13;
- 40-49 лет – 20;
- 50-59 лет – 22;
- старше 60 – 47.
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ИСТОЧНИК KP.RU