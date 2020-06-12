Саратовская область остается на 14-м месте в России по числу новых случаев коронавируса

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:08:07+03:00

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Федеральный штаб подтвердил данные по заражению коронавирусом в Саратовской области — 116 новых случаев.

Саратовская область заняла 14-е место по России. Это на уровне прошлого дня.

В России за сутки подтверждено 8 987 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU