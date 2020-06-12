Саратовская область остается на 14-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
Федеральный штаб подтвердил данные по региону
Изменить размер текста:
Федеральный штаб подтвердил данные по заражению коронавирусом в Саратовской области — 116 новых случаев.
Саратовская область заняла 14-е место по России. Это на уровне прошлого дня.
В России за сутки подтверждено 8 987 заболевших.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU