Стало известно, жители каких районов Саратовской области меньше всего заражаются коронавирусом
Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.
Напомним, сегодня стало известно о еще 116 зараженных. Всего в регионе зарегистрировано 4 362 случая.
Сегодня лидирует Саратов — как по приросту за сутки (43 человека), так и по общему показателю (1 358 зараженных).
Второе место у Балаковского района — 324 случая, третье — у Энгельсского — 319 случаев.
Меньше всего зараженных в Лысогорском и Воскресенском районах — по девять человек. 13 случаев подтверждено в Краснопартизанском, 17 — в Турковском, 18 — в Екатериновском.
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ИСТОЧНИК KP.RU