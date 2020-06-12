Стало известно, жители каких районов Саратовской области меньше всего заражаются коронавирусом

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:27:40+03:00

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Напомним, сегодня стало известно о еще 116 зараженных. Всего в регионе зарегистрировано 4 362 случая.

Сегодня лидирует Саратов — как по приросту за сутки (43 человека), так и по общему показателю (1 358 зараженных).

Второе место у Балаковского района — 324 случая, третье — у Энгельсского — 319 случаев.

Меньше всего зараженных в Лысогорском и Воскресенском районах — по девять человек. 13 случаев подтверждено в Краснопартизанском, 17 — в Турковском, 18 — в Екатериновском.

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ИСТОЧНИК KP.RU