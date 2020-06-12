2020-06-11T22:00:54+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 июня 2020 года: саратовцам разрешили гулять по набережной

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 12 июня 2020 года
Ольга Симонова
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Саратовцы могут без опасений пойти гулять парами на набережнуюСаратовцы могут без опасений пойти гулять парами на набережнуюФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за прошедшие сутки, 11 июня, стало известно о 114 новых заболевших коронавирусом.

На утро 11 июня общее количество зараженных в Саратовской области — 4 246 человек. Из них выздоровели 1 882 человека, а скончались — 37. Последней умершей от COVID-19 оказалась 76-летняя женщина. У нее было двустороннее поражение легких и нарастание полиорганной недостаточности. Кроме того, у пенсионерки была онкология, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

В Саратовской области от коронавируса скончались 37 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области от коронавируса скончались 37 человекФото: Андрей АБРАМОВ

Мы собрали последние новости по коронавирусу в Саратовской области на 12 июня 2020 года

Больше всего случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Саратове, Красноармейском и Энгельсском районах — 28, 21 и 12 соответственно.

Больше всего выявленных зараженных за сутки — люди старше 60 лет. Таких чуть меньше половины от общего числа — 48.

Таким образом, Саратовская область 11 июня заняла 14-е место по России по количеству выявленных заболевших. Об этом сообщил федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Также с сегодняшнего дня, 12 июня, в Саратовской области можно гулять по набережным. Нужно соблюдать социальную дистанцию и в сопровождении только одного человека.

При этом парки, скверы, детские площадки и другие места массового отдыха пока что посещать нельзя.

Стало известно, что в регионе 612 медиков заразились коронавирусом. Из них страховые выплаты получили 19 человек — на общую сумму 1,3 млн рублей.

При этом медики больницы в Аткарске пожаловались на отсутствие федеральных выплат за работу с коронавирусными пациентами. Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов объяснил, что медработники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом в непрофильных стационарах, получают меньшие суммы, чем те, что работают в «ковидных» госпиталях. Причина кроется в том, что на таких работников распространяются только региональные выплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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