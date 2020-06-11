Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 11 июня 2020 года: еще 114 человек
Сегодня утром, 11 июня, стало известно о еще 114 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.
Теперь, по данным регионального штаба, количество зараженных — 4 246 человек.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 28,
Красноармейский район — 21,
Энгельсский — 12,
Балаковский — 10,
Балашовский — 9,
Вольский — 5,
Александрово-Гайский — 4,
Базарно-Карабулакский, Марксовский и Самойловский — 3,
Озинский, Пугачевский, Хвалынский — по 2,
Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Петровский и Ртищевский — по 1.
Среди заболевших 63 — с неустановленным источником заражения, 50 — контактных, 1 — прибывший с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 54, с признаками ОРВИ — 24, с бессимптомным течением — 36.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 2;
- 18-19 лет - 1;
- 20-29 лет – 7;
- 30-39 лет – 11;
- 40-49 лет – 21;
- 50-59 лет – 24;
- старше 60 – 48.
Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц определен.
Также выздоровели от коронавируса с начала эпидемии 1 882 человека, за сутки — 71.
Всего в регионе проведено более 114 тыс. лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2 983.
ИСТОЧНИК KP.RU