Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 11 июня 2020 года: еще 114 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:44:56+03:00

Общее количество зараженных в области — 4 246 человек

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Сегодня утром, 11 июня, стало известно о еще 114 новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Теперь, по данным регионального штаба, количество зараженных — 4 246 человек.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 28,

Красноармейский район — 21,

Энгельсский — 12,

Балаковский — 10,

Балашовский — 9,

Вольский — 5,

Александрово-Гайский — 4,

Базарно-Карабулакский, Марксовский и Самойловский — 3,

Озинский, Пугачевский, Хвалынский — по 2,

Аркадакский, Аткарский, Балтайский, Воскресенский, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Петровский и Ртищевский — по 1.

Среди заболевших 63 — с неустановленным источником заражения, 50 — контактных, 1 — прибывший с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 54, с признаками ОРВИ — 24, с бессимптомным течением — 36.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 2;

- 18-19 лет - 1;

- 20-29 лет – 7;

- 30-39 лет – 11;

- 40-49 лет – 21;

- 50-59 лет – 24;

- старше 60 – 48.

Все заболевшие находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц определен.

Также выздоровели от коронавируса с начала эпидемии 1 882 человека, за сутки — 71.

Всего в регионе проведено более 114 тыс. лабораторных исследований, из них за последние сутки — 2 983.

ИСТОЧНИК KP.RU