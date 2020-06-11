В Саратовской области 612 медиков заразились коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:03:08+03:00

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В Саратовской области коронавирусом заразились 612 медиков.

Об этом на брифинге 11 июня сообщил первый заместитель министра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Из них страховые выплаты получили 19 человек на общую сумму 1,3 млн рублей. Еще по 24 медикам документы находятся на рассмотрении в Фонде социального страхования. По остальным комиссия проводит проверки и принимает решения.

По его словам, 394 медицинских работника уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU