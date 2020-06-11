2020-06-11T19:38:05+03:00
Общество

Минздрав разъяснил ситуацию по выплатам медикам в Аткарской больнице

Первый замминистра Станислав Шувалов заверил, что все вопросы работников будут рассмотрены быстро и объективно
Екатерина Семенова
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Первый замминистра здравоохранение Саратовской области Станислав Шувалов призвал медиков направлять обращенияПервый замминистра здравоохранение Саратовской области Станислав Шувалов призвал медиков направлять обращения
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В редакцию «КП-Саратов» поступило сообщение от медиков Аткарской больницы. Они заявили, что также работают с зараженными коронавирусом пациентами, но им не положены федеральные выплаты.

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов прокомментировал обращение.

- Минздраву известно обо всех ситуациях в районах области. Мы еще раз говорим, что, естественно, медработники, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом в непрофильных стационарах, получают меньшие суммы, чем те, что работают в «ковидных» госпиталях и чем сотрудники скорой помощи, — напомнил он.

Причина этого в том, что на таких работников распространяются только региональные выплаты. Под федеральные они не попадают.

Станислав Шувалов подчеркнул, что работники медицинских организаций могут обращаться по всем возникающим вопросам на горячую линию, на сайт Минздрава, через портал Госуслуги или звонить лично министру.

- Абсолютно каждое обращение медицинского работника оперативно обрабатывается, дается мотивированный ответ. По Аткарску вопросы точно также уже отрабатывались и будут отработаны, если у работников возникнут новые. Подчеркну, что по абсолютно всем правовым актам, которые созданы в учреждениях здравоохранения региона, поступающих к нам, все заявки в 100% случаях удовлетворяются и по всем заявкам денежные средства в полном объеме перечисляются в учреждения здравоохранения. Поэтому, если кто-то считает, что к нему применен неправильный подход, мы ждет обращений по всем видам связи, о которых я сказал, и все они будут объективно рассмотрены, — заявил Станислав Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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