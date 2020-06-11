Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 11 июня: скончался еще один человек от COVID-19

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:22:36+03:00

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В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса. Об этом стало известно сегодня, 11 июня, на брифинге в Минздраве региона.

- Умерла 76-летняя женщина. У нее было выраженное двустороннее поражение легких, сопровождающееся нарастанием полиорганной недостаточности. Также у пациентки имелись онкология, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, которые тоже внесли вклад, — рассказал первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Общее число смертей от коронавируса в регионе составило 37.

В больницах сейчас лежат 1 727 человек, из них 1 523 с коронавирусом, 1 485 с пневмонией, из них COVID-19 зарегистрирован у 911 пациентов. 150 зараженных находятся на кислородной поддержке и 52 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в Саратовской области под наблюдением находятся 7,9 тыс. человек, с 11 960 оно снято.

Шувалов на брифинге напомнил, что в регионе зафиксировано 4 246 случаев коронавируса, только сегодня утром стало известно о 114 новых заболевших.

Показатель заболеваемости составляет 175,5 на 100 тыс. населения, тогда как по России — 336,4.

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ИСТОЧНИК KP.RU