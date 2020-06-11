В Саратове жителям разрешили гулять по набережной

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:41:22+03:00

В парках и скверах пока что отдыхать нельзя

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С завтрашнего дня, 12 июня, в Саратовской области можно будет гулять по набережным. Это решение приняли на оперативном штабе правительства региона по противодействию распространению коронавируса.

Издано соответствующее постановление №497-П за подписью вице-губернатора Саратовской области – председателя правительства региона Александра Стрелюхина.

Отмечается, что парки, скверы и другие места массового отдыха пока что посещать нельзя.

Разрешены прогулки по два человека, при этом обязательно соблюдение социальной дистанции. Но не в вышеупомянутых местах, а также детских площадках.

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ИСТОЧНИК KP.RU