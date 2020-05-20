Аварийный жилой дом в Энгельсе обрушился через два месяца после проверки ГЖИ

В Энгельсе Саратовской области утром 20 мая обрушился жилой дом в Летном городке. Сигнал об обрушении поступил около половины девятого утра. На место сразу выехали областные спасатели, ГУ МЧС, представители администрации, был развернут оперативный штаб под руководством исполняющего полномочия главы района Алексея Стрельникова, созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Оперативный штаб возглавил Алексей Стрельников. Фото администрации Энгельсского района

Проверку начали следователи СУ СКР, прокуратуры, Государственной жилищной инспекции.

Осмотр места происшествия на месте обрушения лестничного марша в подъезде жилого дома в Энгельсе.Видео СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что в четырехэтажном аварийном доме №35 рухнули два лестничных марша. Как сообщает СУ СКР региона, сперва обрушился пролет на четвертом этаже, его обломки своей тяжестью привели к падению лестницы со второго на третий этаж. При этом конструкция по касательной задела проходившую по подъезду 35-летнюю женщину.

Спасатели извлекли из-под завалов пострадавшую женщину. Фото Саратовской областной службы спасения

Из-под завалов пострадавшую извлекли спасатели. Женщину передали медикам скорой помощи, после она была направлена в больницу Энгельса, а оттуда — в 1-ю Советскую больницу Саратова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780066" frameborder="0"></iframe> Энгельс, обрушение лестничных пролетов.

Спасатели эвакуировали из дома жителей — всего там проживает 81 человек, из которых 17 в обрушившемся подъезде, их пришлось спускать на носилках и с помощью автолестницы. Сейчас жильцов разместили во временном пункте пребывания — школе №15. Часть отправилась к родственникам. Все обеспечены горячим питанием.

Жильцов эвакуировали на носилках. Фото Саратовской областной службы спасения

Специализированная компания «Стилобат» проведет обследование конструкций и даст заключение о возможности восстановления здания.

Некоторых жильцов пришлось эвакуировать с помощью автолестницы. Фото администрации Энгельсского района

Дом был построен в 1959 году. В 2018 его признали аварийным. Обслуживанием занимается ООО «Управляющая компания «Летка». По информации Госжилинспекции, в марте 2020 года по жалобам жильцов была организована выездная внеплановая проверка. Актом от 16 марта УК было предписано устранить нарушения. А именно: отремонтировать кровлю, отштукатурить подъезды, восстановить оконные блоки и остекление лестничных клеток.

- А также отремонтировать кирпичную кладку стен в местах повреждений, — подчеркнули в Госжилинспекции.

Дом был признан аварийным в 2018 году. Фото Саратовской областной службы спасения

Выполнить все работы необходимо было до 24 августа, однако дом успел обвалиться раньше.

Теперь делом занимается прокуратура и Следственный комитет.

Следователи осмотрели место происшествия. Фото СУ СКР по Саратовской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780061" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных маршев.В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам.

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