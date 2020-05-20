В рухнувшем доме в Энгельсе женщину засыпало обломками
В Энгельсе Саратовской области следователи начали проверку по факту обрушения дома в Летном городке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас специалисты осматривают место происшествия.
Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области
Предварительно установлено, что ЧП случилось утром 20 мая, около 08:30. Сначала обвалилась лестница в подъезде с третьего на четвертый этаж. Под тяжестью обломков рухнул и пролет на второй этаж.
Фото СУ СКР по Саратовской области
В этот момент в подъезде находилась 36-летняя женщина, ее засыпало обломками лестницы. Женщина получила травмы и была госпитализирована после того, как спасатели вытащили пострадавшую из-под завала.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В жилом доме в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных маршев.В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам.
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ИСТОЧНИК KP.RU