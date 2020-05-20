В рухнувшем доме в Энгельсе женщину засыпало обломками

20 Май 2020 2020-05-20T10:18:45+03:00

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В Энгельсе Саратовской области следователи начали проверку по факту обрушения дома в Летном городке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас специалисты осматривают место происшествия.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что ЧП случилось утром 20 мая, около 08:30. Сначала обвалилась лестница в подъезде с третьего на четвертый этаж. Под тяжестью обломков рухнул и пролет на второй этаж.

Фото СУ СКР по Саратовской области

В этот момент в подъезде находилась 36-летняя женщина, ее засыпало обломками лестницы. Женщина получила травмы и была госпитализирована после того, как спасатели вытащили пострадавшую из-под завала.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780061" frameborder="0"></iframe> В жилом доме в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных маршев.В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам.

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ИСТОЧНИК KP.RU