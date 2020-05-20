2020-05-20T10:18:45+03:00
Происшествия

В рухнувшем доме в Энгельсе женщину засыпало обломками

Следователи начали проверку [фото]
Екатерина Семенова
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Рухнувшая лестница придавила женщину. Фото СУ СКР по Саратовской областиРухнувшая лестница придавила женщину. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области следователи начали проверку по факту обрушения дома в Летном городке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас специалисты осматривают место происшествия.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Предварительно установлено, что ЧП случилось утром 20 мая, около 08:30. Сначала обвалилась лестница в подъезде с третьего на четвертый этаж. Под тяжестью обломков рухнул и пролет на второй этаж.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

В этот момент в подъезде находилась 36-летняя женщина, ее засыпало обломками лестницы. Женщина получила травмы и была госпитализирована после того, как спасатели вытащили пострадавшую из-под завала.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В жилом доме в Энгельсе произошло обрушение двух лестничных маршев.В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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