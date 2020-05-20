Прокуратура выяснит, почему в Энгельсе обрушился дом
По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку в связи с обрушением дома в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ЧП произошло сегодня, 20 мая.
Обрушились лестничные пролеты между этажами в доме №35 в Летном городке Энгельса, который признан аварийным. Его обслуживает ООО «УК «Летка».
Ранее в СК региона сообщалось о пострадавшей местной жительнице, которую засыпало обломками здания.
Дом обследует специальная организация.
По окончанию проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU