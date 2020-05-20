Прокуратура выяснит, почему в Энгельсе обрушился дом

20 Май 2020 2020-05-20T10:37:40+03:00

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По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку в связи с обрушением дома в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ЧП произошло сегодня, 20 мая.

Обрушились лестничные пролеты между этажами в доме №35 в Летном городке Энгельса, который признан аварийным. Его обслуживает ООО «УК «Летка».

Ранее в СК региона сообщалось о пострадавшей местной жительнице, которую засыпало обломками здания.

Дом обследует специальная организация.

По окончанию проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU