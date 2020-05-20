В Энгельсе решается вопрос с размещением и питанием жильцов рухнувшего дома
В Энгельсской администрации создан оперативный штаб по обрушению дома в Летном городке.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, штаб возглавил Алексей Стрельников, исполняющий полномочия главы района.
Штаб возглавил Алексей Стрельников. Фото администрации Энгельсского района
- Ситуация находится на контроле, на месте дано поручение сотрудникам администрации оперативно решить вопрос с организацией размещения и питания эвакуированных жителей дома. В ближайшие часы проведу заседание КЧС, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях, — сообщил он.
Решается вопрос с размещением жильцов. Фото администрации Энгельсского района
Напомним, утром 20 мая в доме №35 обрушились лестничные марши со второго по четвертый этажи. Жильцов эвакуировали. Одна женщина пострадала и была госпитализирована в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.
Жильцы были эвакуированы. Фото администрации Энгельсского района
Сейчас на месте работают спасатели, 19 человек и семь единиц техники.
Обрушились лестничные пролеты. Фото администрации Энгельсского района
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ИСТОЧНИК KP.RU