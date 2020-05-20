Появилось видео с места обрушения дома в Энгельсе
Появилось видео с места обрушения четырехэтажного дома в Летном городке Энгельса.
Как ранее сообщали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП, по предварительным данным, произошло около 8:30. Обвалилась лестница, которая вела с третьего на четвертый этаж, а после и пролет на второй этаж.
В результате инцидента пострадала женщина, которую госпитализировали в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.
Жильцов эвакуировали, они находятся в школе №15.
Следственный комитет региона и прокуратура начали проверки по факту ЧП.
Энгельс, обрушение лестничных пролетов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU