Появилось видео с места обрушения дома в Энгельсе

20 Май 2020 2020-05-20T12:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилось видео с места обрушения четырехэтажного дома в Летном городке Энгельса.

Как ранее сообщали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП, по предварительным данным, произошло около 8:30. Обвалилась лестница, которая вела с третьего на четвертый этаж, а после и пролет на второй этаж.

В результате инцидента пострадала женщина, которую госпитализировали в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.

Жильцов эвакуировали, они находятся в школе №15.

Следственный комитет региона и прокуратура начали проверки по факту ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/780066" frameborder="0"></iframe> Энгельс, обрушение лестничных пролетов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU