В Летном городке Энгельса обрушился жилой дом

20 Май 2020 2020-05-20T08:38:06+03:00

Обрушился жилой дом в Летном городке. Фото ГУ МЧС по Саратовской области

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В Энгельсе Саратовской области утром 20 мая обрушился дом в Летном городке Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось в четырехэтажном доме №35, а сообщение поступило в 08:25.

Обрушились лестничные пролеты между 2 и 3, а также 3 и 4-м этажами.

Обрушились лестницы между этажами. Фото ГУ МЧС по Саратовской области

На место выехали спасатели и 13 человек РСЧС. С помощью автолестницы они эвакуировали жителей подъезда. Из соседних подъездов жильцов вывели через обычный выход.

На месте работают спасатели. Фото ГУ МЧС по Саратовской области

Сейчас известно об одной пострадавшей женщине. Ее передали сотрудникам скорой помощи.

Жильцов эвакуировали. Фото ГУ МЧС по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU