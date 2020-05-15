2020-05-14T23:22:28+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 15 мая 2020: Последний звонок и выпускные пройдут онлайн

Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области приближается к полутора тысячам
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Карта распространения коронавируса в Саратовской области по итогам 14 маяКарта распространения коронавируса в Саратовской области по итогам 14 маяФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области к утру 15 мая известно о еще 96 случаях заболевания коронавирусом.

Общее число зараженных COVID-19 в регионе составило 1 413 человек. Больше всего новых случаев в Саратове — 25.

Из новых 96 случаев - 40 выявленных зараженных находятся с пневмонией, семеро — с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением — 49. Больше всего заболевших за минувшие сутки в категории старше 60 лет – 28 человек.

По данным оперативного штаба, по общему количеству с начала эпидемии наибольшее число заразившихся приходится на Саратов - 289 человек, больше ста зараженных пока зарегистрировано еще только в Ершовском районе - 132 случая.

При этом Новоузенский район Саратовской области тоже могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса. Там сейчас 49 случаев заражения, показатель заболеваемости выше среднеобластного.

Новоузенский район могут закрыть на карантин

Новоузенский район могут закрыть на карантин

Напомним, ранее из-за вспышек заболевания коронавирусом на карантин отправляли Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское, Спасское в Вольском районе и Озерное в Аткарском.

Однако с Балтайского района карантин уже сняли.

С начала эпидемии, COVID-19 унес жизнь семи человек в регионе.

- Еще один мужчина скончался от тяжелого поражения легких. Ему было 69 лет, — сообщил накануне первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Также стало известно, что 20 человек с коронавирусом скончались от иных патологий. Общее число смертей пациентов с коронавирусом — 27.

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Станислав ШуваловФото: Александр Уриевский

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, даже сложившаяся эпидемиологическая ситуация не является причиной для отмены такого важного события в жизни ребят, как прощание со школой.

Последний звонок пройдет во всех школах области 29 мая, в новом формате — онлайн-режиме. Как именно это будет проходить: с запуском флешмобов, на онлайн-платформе, а может, по видеосвязи, решат образовательные организации после обсуждения с родителями и самими учениками.

То же самое касается проведения выпускных. Каждое образовательное учреждение само выберет, как лучше провести этот день. Например, устроить челлендж или акцию, поздравить друг друга по видеосвязи, собрать конференцию в интернете, провести прямой эфир и трансляцию в соцсетях. Это будут обсуждать родители и сами выпускники.

Напомним, ограничительные меры в Саратовской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлены пока до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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