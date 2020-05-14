Коронавирус в Саратове: седьмой человек умер от COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T13:11:09+03:00

От коронавируса в Саратовской области скончался седьмой человек Фото: Андрей АБРАМОВ

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В Саратовской области сегодня, 14 мая, на брифинге в Минздраве выяснилось, что умер еще один человек от коронавируса.

Таким образом, COVID-19 унес жизнь семи человек в регионе.

- Мужчина скончался от тяжелого поражения легких. Ему было 69 лет, — сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Также стало известно, что 20 человек с коронавирусом скончались от иных патологий. Общее число смертей — 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU