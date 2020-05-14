Коронавирус в Саратовской области: резкий всплеск в Новоузенском районе
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
По данным оперативного штаба, наибольшее число заразившихся приходится на Саратов — 289 человек.
132 случая зарегистрировано в Ершовском районе, 95 — в Аткарском, по 78 — в Энгельсском и Краснокутском, 69 — в Вольском, 65 — в Балаковском.
За сутки зафиксирован резкий рост в Новоузенском районе — сразу на 13 человек. Сейчас там 49 случаев.
- Причиной стало появление домашних очагов в сельских населенных пунктах, — сообщили в оперативном штабе.
За сутки подтверждено 96 случаев заражения, всего с начала пандемии 1 413 человек в Саратовской области заразились коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU