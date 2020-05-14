Коронавирус в Саратовской области: резкий всплеск в Новоузенском районе

14 Май 2020 2020-05-14T09:51:53+03:00

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 14 мая Фото: Ольга Симонова

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Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

По данным оперативного штаба, наибольшее число заразившихся приходится на Саратов — 289 человек.

132 случая зарегистрировано в Ершовском районе, 95 — в Аткарском, по 78 — в Энгельсском и Краснокутском, 69 — в Вольском, 65 — в Балаковском.

За сутки зафиксирован резкий рост в Новоузенском районе — сразу на 13 человек. Сейчас там 49 случаев.

- Причиной стало появление домашних очагов в сельских населенных пунктах, — сообщили в оперативном штабе.

За сутки подтверждено 96 случаев заражения, всего с начала пандемии 1 413 человек в Саратовской области заразились коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU