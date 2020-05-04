Село в Аткарском районе закрывается на карантин из-за коронавируса
Закрывается на карантин село Озерное Аткарского района.
Об этом заявил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.
Он напомнил, что на сегодняшний день Аткарский район — один из тех, где произошел резкий прирост заражений, 15 человек за сутки.
При этом в селе Озерное вспышка коронавируса произошла в Озерном психоневрологическом интернате. Теперь персонал и сотрудников дополнительно проверяют на коронавирус.
- Там 20 случаев среди контактных, три у персонала и 12 у постояльцев интерната. Но допускаю, что могут быть выявлены еще, — отметил Александр Стрелюхин.
Ранее на карантин были закрыты Ершовский и Балтайский районы, а также села Черкасское и Спасское Вольского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU