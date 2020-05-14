Балтайский район пережил карантин по коронавирусу, сняты все ограничения

14 Май 2020 2020-05-13T22:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтайском районе Саратовской области сняли карантин по коронавирусу.

- В Балтае мы посмотрели заболеваемость, этот район с 20 апреля на карантине. Со 2 мая там нет новых заболевших. Мы приняли решение о снятии карантина, — заявила на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она сообщила, что решение ведомства направлено в адрес председателя правительства области Александра Стрелюхина.

- Подготовлено соответствующее постановление. Уже с завтрашнего дня снимаем карантин в Балтайском районе, — сказал Александр Стрелюхин.

Постановление правительства 398-П уже опубликовано, с 14 мая в районе снимаются все карантинные ограничения.

Постановление об отмене карантина в Балтайском районе

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU