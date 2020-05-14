Балтайский район пережил карантин по коронавирусу, сняты все ограничения
В Балтайском районе Саратовской области сняли карантин по коронавирусу.
- В Балтае мы посмотрели заболеваемость, этот район с 20 апреля на карантине. Со 2 мая там нет новых заболевших. Мы приняли решение о снятии карантина, — заявила на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
Она сообщила, что решение ведомства направлено в адрес председателя правительства области Александра Стрелюхина.
- Подготовлено соответствующее постановление. Уже с завтрашнего дня снимаем карантин в Балтайском районе, — сказал Александр Стрелюхин.
Постановление правительства 398-П уже опубликовано, с 14 мая в районе снимаются все карантинные ограничения.
Постановление об отмене карантина в Балтайском районе
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ИСТОЧНИК KP.RU