2020-05-13T22:29:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Балтайский район пережил карантин по коронавирусу, сняты все ограничения

Постановление правительства Саратовской области уже опубликовано
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Ольга КожановаОльга КожановаФото: Александр Уриевский
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В Балтайском районе Саратовской области сняли карантин по коронавирусу.

- В Балтае мы посмотрели заболеваемость, этот район с 20 апреля на карантине. Со 2 мая там нет новых заболевших. Мы приняли решение о снятии карантина, — заявила на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она сообщила, что решение ведомства направлено в адрес председателя правительства области Александра Стрелюхина.

- Подготовлено соответствующее постановление. Уже с завтрашнего дня снимаем карантин в Балтайском районе, — сказал Александр Стрелюхин.

Постановление правительства 398-П уже опубликовано, с 14 мая в районе снимаются все карантинные ограничения.

Постановление об отмене карантина в Балтайском районе

Постановление об отмене карантина в Балтайском районе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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