Спецпропуска и пропускной режим в Саратове с 20 апреля 2020: что запрещено, на кого не распространяется
В Саратовской области с понедельника, 20 апреля, вводится пропускной режим в связи с распространением коронавируса.
Оперативный штаб по противодействию COVID-19 рассказал, что теперь можно делать гражданам, а что нельзя.
Форма спецпропуска в Саратовской области
Теперь не погуляешь
Саратовцам рекомендуют ограничить контакты и поездки и запрещают посещать массовые мероприятия и места скопления лиц. Также нельзя ходить в бассейны и фитнес-центры, музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные, зрелищные и другие подобные мероприятия.
В список запретов также попали и кладбища, кроме похорон и случаев обращения за оформлением услуг.
Перестали работать
Также в Саратовской области ради недопущения распространения коронавируса приостановлено проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли.
Не работают кафе, рестораны, бары и другое. Заказать еду можно только на вынос или доставку.
Салоны красоты, солярии, бани и иные подобные объекты также прекратили свою работу до окончания режима.
Не попасть также в стоматологический кабинет. Исключение — экстренная помощь, так называемая острая боль.
Скверы, парки тоже закрыты для посещения. Там даже начали штрафовать за прогулки.
Горнолыжные трассы и объекты массового отдыха должны быть закрыты для посетителей.
Также саратовцам запретили ходить в церкви и храмы. Попасть туда смогут только священнослужители.
- В текущей ситуации это опасно, потому что там много бывает как раз пожилых людей, входящих в особую группу риска, — заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Саратовцев начали штрафовать за прогулкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Теперь не о запретах, а об обязательствах
Граждане должны на время периода самоизоляции и пропускного режима соблюдать дистанцию до других не менее 1,5 метра, в том числе в общественном транспорте. Исключение — такси.
Покидать свое жилище человек может только в нескольких случаях:
- обращение за экстренной медицинской помощью,
- следование к ближайшему магазину еды или товаров первой необходимости,
- поездки на дачу и обратно,
- посещение нетрудоспособных лиц с целью ухода и доставки продуктов и товаров первой необходимости,
- участие в похоронах,
- посещение правоохранительных органов,
- выгул домашних животных, НО на расстоянии не более 100 метров от дома,
- вынос мусора,
- следование на работу и обратно — с собой нужно иметь спецпропуск,
- оказание транспортных услуг и доставки, также при наличии спецпропуска.
Пропуска действуют на всей территории Саратовской области. О том, как получить спецпропуск подробно описано вот здесь.
На дачу жителям Саратовской области можно ездить
Исключения
Вышеперечисленные правила действуют для всех, кроме волонтеров, помогающих гражданам в связи с пандемией коронавируса, граждан, следующих на работу за пределами Саратовской области, или, наоборот, оттуда домой. С собой также нужен проездной документ, если вы не на личной машине. Под последнюю категорию подходят вахтовики.
В период режима самоизоляции продолжает работать соцобслуживание на дому, служба социального такси, оказание срочных соцуслуг, работа дежурных групп детсадов и работа мобильных бригад комплексных центров соцобслуживания населения по оказанию помощи гражданам, обратившимся на горячую линию.
СПРАВКА
Напомним, в Саратовской области, по данным на утро, 18 апреля, уже 98 зараженных коронавирусом. Из них 17 человек выздоровели и четверо скончались. Однако умерли заболевшие не напрямую от коронавируса, а от тяжелых хронических заболеваний.
Коронавирусом в Саратовской области заразились уже 98 человекФото: Андрей АБРАМОВ
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU