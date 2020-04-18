Спецпропуска и пропускной режим в Саратове с 20 апреля 2020: что запрещено, на кого не распространяется

В Саратовской области с понедельника, 20 апреля, вводится пропускной режим в связи с распространением коронавируса.

Оперативный штаб по противодействию COVID-19 рассказал, что теперь можно делать гражданам, а что нельзя.

Форма спецпропуска в Саратовской области

Теперь не погуляешь

Саратовцам рекомендуют ограничить контакты и поездки и запрещают посещать массовые мероприятия и места скопления лиц. Также нельзя ходить в бассейны и фитнес-центры, музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные, зрелищные и другие подобные мероприятия.

В список запретов также попали и кладбища, кроме похорон и случаев обращения за оформлением услуг.

Перестали работать

Также в Саратовской области ради недопущения распространения коронавируса приостановлено проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли.

Не работают кафе, рестораны, бары и другое. Заказать еду можно только на вынос или доставку.

Салоны красоты, солярии, бани и иные подобные объекты также прекратили свою работу до окончания режима.

Не попасть также в стоматологический кабинет. Исключение — экстренная помощь, так называемая острая боль.

Скверы, парки тоже закрыты для посещения. Там даже начали штрафовать за прогулки.

Горнолыжные трассы и объекты массового отдыха должны быть закрыты для посетителей.

Также саратовцам запретили ходить в церкви и храмы. Попасть туда смогут только священнослужители.

- В текущей ситуации это опасно, потому что там много бывает как раз пожилых людей, входящих в особую группу риска, — заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Саратовцев начали штрафовать за прогулкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь не о запретах, а об обязательствах

Граждане должны на время периода самоизоляции и пропускного режима соблюдать дистанцию до других не менее 1,5 метра, в том числе в общественном транспорте. Исключение — такси.

Покидать свое жилище человек может только в нескольких случаях:

- обращение за экстренной медицинской помощью,

- следование к ближайшему магазину еды или товаров первой необходимости,

- поездки на дачу и обратно,

- посещение нетрудоспособных лиц с целью ухода и доставки продуктов и товаров первой необходимости,

- участие в похоронах,

- посещение правоохранительных органов,

- выгул домашних животных, НО на расстоянии не более 100 метров от дома,

- вынос мусора,

- следование на работу и обратно — с собой нужно иметь спецпропуск,

- оказание транспортных услуг и доставки, также при наличии спецпропуска.

Пропуска действуют на всей территории Саратовской области. О том, как получить спецпропуск подробно описано вот здесь.

На дачу жителям Саратовской области можно ездить

Исключения

Вышеперечисленные правила действуют для всех, кроме волонтеров, помогающих гражданам в связи с пандемией коронавируса, граждан, следующих на работу за пределами Саратовской области, или, наоборот, оттуда домой. С собой также нужен проездной документ, если вы не на личной машине. Под последнюю категорию подходят вахтовики.

В период режима самоизоляции продолжает работать соцобслуживание на дому, служба социального такси, оказание срочных соцуслуг, работа дежурных групп детсадов и работа мобильных бригад комплексных центров соцобслуживания населения по оказанию помощи гражданам, обратившимся на горячую линию.

СПРАВКА

Напомним, в Саратовской области, по данным на утро, 18 апреля, уже 98 зараженных коронавирусом. Из них 17 человек выздоровели и четверо скончались. Однако умерли заболевшие не напрямую от коронавируса, а от тяжелых хронических заболеваний.

Коронавирусом в Саратовской области заразились уже 98 человекФото: Андрей АБРАМОВ

География распространения коронавируса в Саратовской области

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