2020-04-18T10:35:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска и пропускной режим в Саратове с 20 апреля 2020: что запрещено, на кого не распространяется

Пропуска действуют на всей территории Саратовской области
Ольга Симонова
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В Саратовской области вводится пропускной режимВ Саратовской области вводится пропускной режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Саратовской области с понедельника, 20 апреля, вводится пропускной режим в связи с распространением коронавируса.

Оперативный штаб по противодействию COVID-19 рассказал, что теперь можно делать гражданам, а что нельзя.

Форма спецпропуска в Саратовской области

Форма спецпропуска в Саратовской области

Теперь не погуляешь

Саратовцам рекомендуют ограничить контакты и поездки и запрещают посещать массовые мероприятия и места скопления лиц. Также нельзя ходить в бассейны и фитнес-центры, музеи, театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные, зрелищные и другие подобные мероприятия.

В список запретов также попали и кладбища, кроме похорон и случаев обращения за оформлением услуг.

Перестали работать

Также в Саратовской области ради недопущения распространения коронавируса приостановлено проведение досуговых мероприятий в помещениях, расположенных в объектах торговли.

Не работают кафе, рестораны, бары и другое. Заказать еду можно только на вынос или доставку.

Салоны красоты, солярии, бани и иные подобные объекты также прекратили свою работу до окончания режима.

Не попасть также в стоматологический кабинет. Исключение — экстренная помощь, так называемая острая боль.

Скверы, парки тоже закрыты для посещения. Там даже начали штрафовать за прогулки.

Горнолыжные трассы и объекты массового отдыха должны быть закрыты для посетителей.

Также саратовцам запретили ходить в церкви и храмы. Попасть туда смогут только священнослужители.

- В текущей ситуации это опасно, потому что там много бывает как раз пожилых людей, входящих в особую группу риска, — заявил председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Саратовцев начали штрафовать за прогулки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саратовцев начали штрафовать за прогулкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь не о запретах, а об обязательствах

Граждане должны на время периода самоизоляции и пропускного режима соблюдать дистанцию до других не менее 1,5 метра, в том числе в общественном транспорте. Исключение — такси.

Покидать свое жилище человек может только в нескольких случаях:

- обращение за экстренной медицинской помощью,

- следование к ближайшему магазину еды или товаров первой необходимости,

- поездки на дачу и обратно,

- посещение нетрудоспособных лиц с целью ухода и доставки продуктов и товаров первой необходимости,

- участие в похоронах,

- посещение правоохранительных органов,

- выгул домашних животных, НО на расстоянии не более 100 метров от дома,

- вынос мусора,

- следование на работу и обратно — с собой нужно иметь спецпропуск,

- оказание транспортных услуг и доставки, также при наличии спецпропуска.

Пропуска действуют на всей территории Саратовской области. О том, как получить спецпропуск подробно описано вот здесь.

На дачу жителям Саратовской области можно ездить

На дачу жителям Саратовской области можно ездить

Исключения

Вышеперечисленные правила действуют для всех, кроме волонтеров, помогающих гражданам в связи с пандемией коронавируса, граждан, следующих на работу за пределами Саратовской области, или, наоборот, оттуда домой. С собой также нужен проездной документ, если вы не на личной машине. Под последнюю категорию подходят вахтовики.

В период режима самоизоляции продолжает работать соцобслуживание на дому, служба социального такси, оказание срочных соцуслуг, работа дежурных групп детсадов и работа мобильных бригад комплексных центров соцобслуживания населения по оказанию помощи гражданам, обратившимся на горячую линию.

СПРАВКА

Напомним, в Саратовской области, по данным на утро, 18 апреля, уже 98 зараженных коронавирусом. Из них 17 человек выздоровели и четверо скончались. Однако умерли заболевшие не напрямую от коронавируса, а от тяжелых хронических заболеваний.

Коронавирусом в Саратовской области заразились уже 98 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в Саратовской области заразились уже 98 человекФото: Андрей АБРАМОВ

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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