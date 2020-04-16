2020-04-16T13:03:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Саратове: первого саратовца наказали рублем

Горожанин находился вечером в сквере
Ольга Симонова
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Саратовца оштрафовали за нарушение режима самоизоляцииСаратовца оштрафовали за нарушение режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саратове первого человека оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в период распространения коронавируса.

Как сообщает областной оперштаб, решение по административному делу вынес Октябрьский райсуд. Саратовец вечером 14 апреля находился в сквере имени Рахова.

Гражданину выписали штраф в размере 1 тыс. рублей. Полиция продолжает контролировать соблюдение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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